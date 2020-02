Tensostruttura a Fontevivo, Cambiamenti: "Giunta dichiari il nome del donatore"

Il gruppo consiliare di opposizione a San Miniato CambiaMenti, guidato da Manola Guazzini e Matteo Squicciarini, hanno prodotto un'interpellanza alla giunta Giglioli sulla donazione anonima da 50mila euro per la tensostruttura vicino al PalaCredit Agricole di Fontevivo. Il gruppo chiede che venga reso pubblico il nome del donatore se non ci sono condizioni vincolanti e che venga ridiscussa la localizzazione della tensostruttura, ipotizzando di porla accanto all'It Cattaneo. Ecco il testo integrale del documento che verrà discusso nel prossimo Consiglio comunale.

INTERPELLANZA

OGGETTO: ART BONUS SPORT

IL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMENTI

CONSIDERATO CHE

-con determina n.1275 del 31/12/2019 il Dirigente del settore Servizi Tecnici accetta una donazione di euro 50 mila a titolo di versamento liberale per la“realizzazione di una nuova tensostruttura da destinare a palestra in località San Miniato Basso”, rientrante nella disposizione dello “Sport bonus” di cui alla legge 145 del 30.12.2018, sulla base di un avviso pubblicato sul sito web istituzionale;

-di tutto ciò il Sindaco dà notizia su “Il Tirreno” del 16/01/20;

-né nel testo della determina né nella comunicazione pubblica del Sindaco compare il nome del privato autore della donazione;

-per ragioni di trasparenza, data l'importanza della cifra

INTERPELLANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI AL BILANCIO E ALLO SPORT PER SAPERE:

-se la riservatezza sul nome del donatore sia prevista dalla legge 145 o dall'avviso pubblico del Comune o da qualche altro regolamento; o se sia stata esplicitamente richiesta dal donatore, che potrà comunque usufruire di una detrazione fiscale;

CHIEDONO

-se non ci sono condizioni ostative vincolanti che sia reso pubblico il nome del donatore;

-che venga comunque discussa la localizzazione della nuova tensostruttura, che gli interpellanti ritengono utile venga collocata, ai fini di una migliore funzionalità didattica e di un risparmio di risorse pubbliche, nell'area adiacente all'ITC Cattaneo in modo da rispondere anche alle esigenze delle attività motorie e sportive della scuola

Tutte le notizie di San Miniato