Coronavirus, allarme truffe nel Fiorentino: "Falsi tamponi per poi rubare in casa"

Stanno aumentando i casi di truffe legati alla paura del Coronavirus.

A mettere in guardia la popolazione di Firenze sono CNA pensionati Firenze e CNA Cittadini Firenze, la costola dell’associazione di categoria che offre servizi alle persone.

Dopo altre regioni italiane, anche in Toscana e nella Città Metropolitana di Firenze, truffatori che si spacciano per personale medico autorizzato dal servizio sanitario nazionale si stanno presentando al domicilio dei cittadini, in particolar modo degli anziani, preceduti o meno da una telefonata per fissare un appuntamento, allo scopo di sottoporre la persona al tampone del Coronavirus.

In realtà, mentre il cittadino si sta sottoponendo al tampone (fasullo) i truffatori stanno rubando preziosi, denaro ecc. Nessun medico è stato incaricato dal servizio sanitario di effettuare tamponi a domicilio come misura preventiva del diffondersi del Coronavirus. Nel dubbio, raccomanda CNA, chiamare sempre le autorità per una verifica.

LE COSE DA SAPERE SUL CORONAVIRUS

Per fare chiarezza sul Covid-19, ecco le dieci norme da seguire diramate dal Ministero della Salute. Qui le ultime disposizioni della Regione.

Per ogni utile informazione è in funzione il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità 1500, attivo 24 ore su 24. Qui i numeri per ogni singola Asl di riferimento.

Di seguito alcuni link utili dal Ministero della Salute e dalla Regione.

Fonte: CNA - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze