Coronavirus, coppia della zona rossa del Lodigiano in quarantena a Massa. Non hanno sintomi

Anche Massa sta ospitando una famiglia per la quarantena volontaria. In un residence della Partaccia è in attesa una coppia proveniente dalla zona rossa del Lodigiano. La coppia di giovani non avrebbe alcun sintomo. L'Asl Nord Ovest sta monitorando i due. Anche i dipendenti della struttura sono stati sottoposti a controlli per escludere il contagio.

