Coronavirus, stabili le condizioni dei due toscani

Sono stabili le condizioni dei due toscani contagiati dal Coronavirus, come informa Asl Toscana Centro. Ricordiamo che un 63enne di Firenze si trova al momento a Ponte a Niccheri, mentre un 49enne di Pescia è all'ospedale di Pistoia.

A proposito del 49enne, il sindaco di Pescia Oreste Giurlani ha parlato con la famiglia, ricevendo notizie tranquille. La famiglia afferma che l'uomo è sereno, in attesa delle ordinanze Asl per la quarantena. "Pescia sta governando bene la situazione, stasera contatterò i cittadini con l'alert system per dire che tutto sotto controllo" ha detto Giurlani. Oggi è previsto un incontro in prefettura a Pistoia per fare il punto della situazione.

La moglie del contagiato fiorentino, invece, non sa darsi pace. Alla stampa fiorentina ha spiegato che lei e il 63enne sono tornati dalle vacanze di Natale a Singapore e Filippine il 6 gennaio e poi non si sono mossi da Firenze, al massimo sarebbero andati sulla costa. Non avrebbero mai preso treni o aerei: "Penso sia evidente che il virus lo abbiamo preso qui". La donna si è ammalata ma è guarita verso il 14 febbraio, il 16 invece la patologia ha colpito il marito.

LE COSE DA SAPERE SUL CORONAVIRUS

Per fare chiarezza sul Covid-19, ecco le dieci norme da seguire diramate dal Ministero della Salute. Qui le ultime disposizioni della Regione.

Per ogni utile informazione è in funzione il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità 1500, attivo 24 ore su 24. Qui i numeri per ogni singola Asl di riferimento.

Di seguito alcuni link utili dal Ministero della Salute e dalla Regione.

