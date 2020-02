UniPi, convegno su medicina e sanità pubblica di precisione

“Medicina e sanità pubblica di precisione: nuove sfide per una salute efficace e sostenibile” è il titolo del convegno che si svolgerà giovedì 27 febbraio dalle 9 alle 13 al Polo Congressuale “Le Benedettine” di Pisa (Piazza S. Paolo a Ripa D’Arno 16). Il congresso è organizzato dall’Università di Pisa in collaborazione con Toscana Life Sciences (TLS) e l’Agenzia Regionale di Sanità (ARS Toscana).

La “medicina di precisione” è una nuova metodologia che mira a personalizzare il più possibile prevenzione, diagnosi e cure in base al singolo paziente, al suo ambiente e al suo stile di vita. L’incontro è stato organizzato per presentare quanto si sta facendo all’Università di Pisa su questo tema anche in relazione alla definizione delle future politiche sanitarie a livello regionale e nazionale.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa