Angeli del Bello, prima attività a Scandicci sattorno al municipio

Prima attività degli Angeli del Bello di Scandicci sabato 29 febbraio 2020 alle 9, con ritrovo sulla terrazza pensile del Municipio (piazza Resistenza). Durante la mattinata è in programma la ripulitura dalla vegetazione della pavimentazione della terrazza, la pulizia generale dell’area attorno al Municipio tra piazza Resistenza e via 78esimo Reggimento Lupi di Toscana, e un intervento di detersione del cotto di quattro fioriere con sedute, che si trovano negli spazi pubblici circostanti. Al primo servizio degli Angeli del Bello di Scandicci partecipano anche il Sindaco e l’assessora all’Ambiente, la Fondazione Angeli del Bello di Firenze. Il primo intervento degli Angeli del Bello di Scandicci, spiegano gli organizzatori, è anche l’occasione di iscriversi all’associazione per tutti i cittadini interessati, che possono presentarsi direttamente al punto d’incontro (a mani libere o con scopa e cassetta) per affiliarsi e mettersi direttamente all’opera.

Il primo intervento degli Angeli del Bello di Scandicci segue il protocollo di affiliazione del Comune alla Fondazione di Firenze, firmato a fine dicembre scorso dal Sindaco di Scandicci e il Presidente degli Angeli del Bello di Firenze Giorgio Moretti, con l’obiettivo di avviare progetti congiunti per la salvaguardia e la cura dell’ambiente cittadino, e per promuovere la creazione di gruppi di volontari che si appassionino a questa missione.

Così come per il primo intervento della mattina di sabato 29 febbraio 2020, le attività che possono svolgere i volontari sono molte e variano dalle micro pulizie di piazze, alla cura delle fioriere, fino alla piccola manutenzione di parti di alcuni giardini e alla rimozione di scritte vandaliche, "tutte azioni semplici, ma importanti per il decoro della propria città", come dicono i promotori. La Fondazione Angeli del Bello, nata a Firenze nel 2010 e che oggi conta oltre 3.000 volontari, supporta tutti gli enti ed i soggetti che vengono contagiati da questa missione impegnandosi a condividere tutte le conoscenze, le esperienze e gli strumenti necessari per l’attivazione in altre città di iniziative analoghe.

“La sensibilità dei cittadini di Scandicci in materia di ambiente aumenta sempre più – dice l’assessora all'Ambiente e all’arredo urbano – poniamo un'attenzione sempre maggiore al decoro dei luoghi pubblici cittadini e al rispetto degli altri; numerosi volontari hanno aderito a questo progetto già prima della firma del protocollo, e ad oggi le persone impegnate a Scandicci sono già oltre cinquanta, l’impegno dell’Amministrazione e dell’intera comunità adesso è quello di far crescere ulteriormente il numero di adesioni volontarie soprattutto tra i giovani. La prima occasione per diventare volontari è proprio quella della mattina di sabato 29 febbraio, vi aspettiamo in tanti sulla terrazza pensile del Comune”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

