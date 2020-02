Botte al titolare della sala scommesse, indagini in corso

Il titolare di una sala scommesse era stato aggredito il 6 febbraio scorso in provincia di Firenze da un uomo. Il 65enne, titolare dell'esercizio era stato raggiunto da pugni al volto, che gli avevano provocato la frattura di entrambi gli zigomi. L'aggressore si era allontanato di corsa senza rapinargli nulla, neanche il denaro che aveva.

La procura di Firenze sarebbe al lavoro sulla vicenda per verificare un possibile collegamento tra l'aggressione e il sequestro di due sale da gioco clandestine nel Pratese. Le fiamme gialle avevano sequestrato le sale clandestine a gennaio nell'ambito di indagini coordinate dal pm Ester Nocera.

I due titolari furono arrestati per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse. Secondo quanto emerso, l'aggressione del 6 febbraio sarebbe stata filmata dalle telecamere della sala scommesse, ma al momento non sarebbe stato possibile identificare l'autore. In passato la vittima sarebbe stato coinvolta in un'inchiesta della procura sul gioco d'azzardo che nel 2017 portò al sequestro di 14 sale da gioco abusive e l'arresto di sette persone.

Tutte le notizie di Firenze