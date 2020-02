Capitan Grassini, la Lupi Estintori Pontedera segue la sua strada per la ripartenza

È stata la Federvolley pochi giorni fa a comunicare, congiuntamente con la Legavolley maschile e femminile, la sospensione dell’intera attività pallavolistica nazionale a tutti i livelli fino alla data del primo marzo 2020 a causa del Coronavirus. Quindi, fine settimana di stop anche per i Lupi Estintori Pontedera che non andranno in trasferta a Spoleto.

Sicuramente il lato positivo di questa sosta di campionato sarà il recupero degli infortunati di lungo corso e la gestione di qualche nuovo e vecchio acciacco. Come lo schiacciatore Ludovico Pantani che ha smaltito il forte attacco febbrile e sta tornando al livello di due settimane fa in cui, per interi allenamenti, risultava inarrestabile per i compagni. C’è poi il palleggiatore Alessio Puccetti che piano piano sta superando le noie al polso. Queste, non lo hanno costretto a fermarsi ma comunque lo hanno limitato.

E infine da segnalare il rientro, dopo quasi due mesi di assenza, del centrale Luca Grassini. Nonostante gli acciacchi di stagione ed i vari infortuni sono cinque le vittorie consecutive per la squadra di Mister Sansonetti che sta regalando, a tutti i suoi spettatori, una pallavolo di altissimo livello. È una squadra che assomiglia sempre di più al suo capitano, Riccardo Grassini che, pur essendo uno dei migliori liberi dello scorso girone di serie B, ha accettato con entusiasmo di passare al ruolo di schiacciatore, e si è messo fin dal primo giorno a disposizione della società e dell’allenatore.

Incarna al massimo il vero spirito di un capitano, macina oltre 200 km al giorno tra lavoro, palestra e casa e, in tutti questi mesi, non è stato mai visto con il muso lungo. Anche quando i risultati faticavano ad arrivare, e le sue prestazioni ricalcavano quelle altalenanti della squadra, il capitano era sempre presente per indicare la giusta strada da percorrere e lo faceva con il suo immancabile sorriso sulle labbra.

La rinascita della squadra dipende anche dalle sue ultime prestazioni, al punto che, per gli addetti ai lavori, nella partita interna contro San Giustino, è stato il migliore in campo. Archiviate le ultime vittorie, Riccardo Grassini non si accontenta e continua a lavorare con volontà ed entusiasmo. Questa settimana gli è stato concesso qualche giorno di riposo, al fine di assorbire un problemino fisico e poter stare più vicino alla moglie che presto gli regalerà il secondo figlio.

Nonostante questo, esegue il programma fisico che gli è stato consegnato e dopo aiuta lo staff tecnico ed i suoi compagni nell’allenamento. La testa è già proiettata alla prossima partita casalinga, contro la seconda della classe, la Geetit Pallavolo Bologna. Riccardo Grassini ed il libero Filippo Taliani, hanno ormai blindato la secondo linea con una quantità industriali di difese e ricezioni di alto livello e, sicuramente, non hanno intenzione di fermarsi adesso, né loro né l’intera compagine di Pontedera.

Fonte: Lupi Estintori Pontedera - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volley