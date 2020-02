Coronavirus, annullati eventi al Teatro di Bo'

Il Consiglio di Amministrazione de I Pensieri di Bò, vista la situazione di emergenza e di 'psicosi collettiva', ha provveduto in data 24 febbraio a deliberare l'annullamento di alcuni eventi e spettacoli in programmazione presso il nostro Teatro. In modo particolare sono stati annullati tutti gli eventi/spettacoli del 29 febbraio, 1 marzo e 7 marzo.

Abbiamo provveduto ad avvisare tempestivamente e Compagnie/Artisti interessati. Facendo seguito poi alle decisioni degli Organi Scolastici, gli spettacoli in matiné previsti presso il Teatro di Bo' sono 'sospesi' fino a nuove disposizioni della Scuola.

"In attesa di nuove e positive soluzioni sull'emergenza che stiamo vivendo, ci auspichiamo che gli spazi come il Teatro possano tornare a svolgere la loro funzione sociale di aggregazione e 'ascolto' del pensiero critico, quest'ultimo quanto mai necessario proprio in questo momento di 'tempo ordinario'."

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte