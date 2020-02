Coronavirus, dai Fratres: "Nessuna controindicazione nelle donazioni di sangue"

"Non vi sono controindicazioni né tantomeno rischi relativi alla donazione di sangue, plasma ed emocomponenti in questo delicato momento che stiamo vivendo ed i Centri Trasfusionali e le Unità di Racconta lavorano come sempre in sicurezza e massimo impegno per i donatori – queste le parole del Presidente Regionale Fratres Luciano Verdiani che ribadisce - adesso più che mai è importante continuare ad andare a donare perché si registra una grave carenza di sangue in tutte le strutture regionali che penalizza sia i riceventi periodici, affetti da emoglobinopatie, che gli altri utenti del Servizio Sanitaro che necessitano di trasfusioni per traumi ed eventi chirurgici o di farmaci plasmaderivati per altre patologie."

Comprensibile che la situazione sul territorio toscano, come su quello nazionale, non sia semplice ma, pur utilizzando le dovute precauzioni per limitare la diffusione del Coronavirus, ricordiamo che il Sistema Trasfusionale toscano è sicure e di qualità pertanto di fondamentale importanza è attenersi alle linee guida indicate dalle Strutture Sanitarie competenti, informandosi solo

LE COSE DA SAPERE SUL CORONAVIRUS

Per fare chiarezza sul Covid-19, ecco le dieci norme da seguire diramate dal Ministero della Salute. Qui le ultime disposizioni della Regione.

Per ogni utile informazione è in funzione il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità 1500, attivo 24 ore su 24. Qui i numeri per ogni singola Asl di riferimento.

Di seguito alcuni link utili dal Ministero della Salute e dalla Regione. da fonti ufficiali.

Fonte: Fratres

