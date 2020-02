Coronavirus, la Cgil: "Preoccupati per effetti economici a Prato"

«La Cgil, sui tavoli ministeriali in cui è stata chiamata a confrontarsi, ha già avanzato proposte perché si allarghi il perimetro degli strumenti ordinari per affrontare le situazioni di difficoltà provocate dall’emergenza coronavirus. La Cgil ha chiesto che si intervenga con cassa integrazione, indennità e fondo di integrazione salariale, a sostegno delle imprese e delle retribuzioni dei lavoratori. L’auspicio è che si possa tornare presto ad una situazione di normalità, nel contesto odierno non possiamo non esprimere la nostra preoccupazione per gli effetti che potrebbero esservi sull’economia locale». E’ quanto afferma in una nota il segretario generale della Camera del Lavoro Lorenzo Pancini.