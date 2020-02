Corte costituzionale e eutanasia, conferenza a Empoli

La Federazione Toscana Mpv e Cav organizza, per il prossimo 29 febbraio ad Empoli, una conferenza dal titolo: “La Corte Costituzionale e l’eutanasia: le conseguenze dopo la pronuncia del caso Cappato”. La Corte Costituzionale, lo scorso 25 settembre 2019, ha dichiarato la “non punibilità dell’aiuto al suicidio in presenza di determinate condizioni”, come risposta al procedimento penale a carico di Marco Cappato per il suicidio assistito di Fabiano Antoniani detto Dj Fabo, poi definitivamente assolto il 23 dicembre 2019 dalla Corte d’Assise di Milano.

Interverranno alla conferenza Emanuele Petrilli, avvocato a Firenze e PhD in diritto amministrativo all’Università di Pisa, Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale e già vicepresidente del Consiglio Superiore della magistratura, Filippo Maria Boscia, ginecologo ostetrico, professore universitario a Bari e presidente nazionale AMCI e Lina Pettinari Desideri, presidente della Federazione Toscana Mpv e Cav.

La conferenza si terrà a Empoli, in via Jacopo Carrucci n.23, dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

Per gli avvocati che parteciperanno sarà possibile ottenere 4 crediti formativi, ai sensi dell’art. 20 co. 2 lett. a) del Regolamento n.6/2014 del CNF.

Fonte: Ufficio Stampa

