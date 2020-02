Crollo trasfusioni: "Donare il sangue ai tempi del coronavirus: si può, è sicuro"

Un messaggio di speranza e solidarietà arriva dalla rete ai tempi del coronavirus: c'è un crollo nelle trasfusioni di sangue. Questa paura immotivata nel frequentare gli ospedali, che sono attrezzati ad accogliere i donatori in sale separate dal pre-triage, sta mettendo a rischio la vita di coloro che hanno bisogno di trasfusioni.

Il Ministero della salute due giorni fa ha diffuso una circolare in cui si chiede di Continuare a donare il sangue. È un appello rivolto ai cittadini da tutte le Regioni. Anche la regione Toscana si è fatta portavoce di questo appello attraverso l'Assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi: "Si può continuare a donare sangue in piena sicurezza".

Ecco l'accorato appello di una cittadina, che sta rimbalzando da un profilo all'altro di Facebook nell'Empolese Valdelsa.

"Oggi sono andata a donare il sangue all'ospedale San Giuseppe di Empoli, alle 10 ero da sola, cosa che non succede mai, così, visto i tempi, ho chiesto il perché e l'infermiera, desolata, mi ha risposto che con questa storia del coronavirus sta passando un pessimo messaggio, 6 donatori prenotati non si sono presentati, qualcuno avvisando, la maggior parte no.

Mi ha chiesto di diffondere, tramite le associazioni Avis Empoli , @Fratres, ecc... che non ci sono rischi, né limitazioni, eccetto per chi ha frequentato le zone "rosse" negli ultimi 40 gg. E che se si continua così fra poco le persone moriranno, non per il coronavirus ma a causa della paura esagerata che gira su di esso perché non ci sarà più sangue per le trasfusioni.

Andate a donare, per favore.

Chiamate il servizio trasfusionale ed informatevi se avete paura ma andate a donare."

Per Empoli:

Strutture trasfusionali - Regione Toscana

EX Asl 11 Empoli Ospedale San Giuseppe viale Giovanni Boccaccio Empoli (FI) prenotazioni telefono 0571 706631- 0571 706636

