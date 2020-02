La Montagna Pistoiese ha il proprio marchio

Grande successo con circa cento persone presenti per l’evento di presentazione del progetto del Marchio d’Area per la Montagna Pistoiese, che si è tenuto ieri, giovedì 27 febbraio 2020, alle ore 21.00 presso la sede del Consorzio Mo.To.R.E. a Campo Tizzoro (PT).

Il Marchio collettivo, sviluppato dall’Ecomuseo della Montagna Pistoiese nell’ambito della convenzione con il Comune di San Marcello Piteglio, si pone come un nuovo contenitore delle particolarità dell’area, e nello specifico degli eventi e delle iniziative, che possa veicolare in modo univoco ed efficace i valori del territorio.

È un importante strumento per la promozione turistica e si propone di identificare e valorizzare, attraverso un’immagine dal forte potere comunicativo, il patrimonio naturalistico e storico-culturale, le tipicità agroalimentari e gli eventi della nostra Montagna.

Le iniziali e i colori vivaci, che caratterizzano la proposta, svolgeranno un ruolo fondamentale per rendere riconoscibile e percepibile come unica agli occhi del visitatore tutta un’area geografica, omogenea dal punto di vista storico, geografico, ambientale e antropologico, legandola ai suoi prodotti, alle aziende presenti, alla sua cultura e tradizione.

L’idea è quella di dare la connotazione di un territorio autentico, caratterizzato dalla genuinità; un territorio da assaporare con lentezza, che si distingue per la possibilità di essere vissuto durante tutte le stagioni.

Non solo turismo bianco, ma anche e soprattutto foreste secolari, fiumi e laghi, attività sportive di ogni tipo, prodotti enogastronomici, paesaggi, cultura, benessere, tradizione e natura; in Toscana, naturalmente - appunto - per scoprire questo lembo di Appennino Toscano in una continua simbiosi tra natura e cultura.

Il marchio unico della Montagna Pistoiese è frutto di un lavoro portato avanti a partire dal mese di febbraio 2019 dall’Ecomuseo, che ha curato tutte le fasi del progetto, ma che si inserisce in una più ampia operazione di marketing territoriale, che il Comune di San Marcello Piteglio sta promuovendo per lo sviluppo turistico e il posizionamento dell’area montana e per cui dall’aprile del 2018 è attivo uno specifico protocollo e una convenzione con l’Ecomuseo. Per la creazione del marchio è stata promossa una selezione pubblica tra vari grafici, che è stata vinta dall’agenzia di comunicazione CD&V di Firenze.

Il suo utilizzo è rivolto a tutti i soggetti (Ambito Turistico, tutti i Comuni, altri enti, associazioni, privati) che sono coinvolti nella gestione del territorio e della sua attrattività e potrà caratterizzare, con la massima apertura, iniziative ed eventi, nonché prodotti e servizi, di chi vorrà fare parte del sistema. Siamo infatti convinti che il marchio dovrà essere innanzitutto riconosciuto come valore e opportunità dagli operatori, in modo da poter essere percepito all’esterno come sinonimo di qualità e diventare un efficace strumento di marketing.

Il Comune di Sambuca Pistoiese ha aderito con entusiasmo al progetto e si è già attivato per proporre il Marchio sul proprio territorio.

Aziende, strutture ricettive, associazioni del territorio, che vorranno richiederne l’utilizzo, troveranno tutte le informazioni e l’apposita modulistica sul sito www.ecomuseopt.it, da cui sarà possibile scaricare il Regolamento e il Manuale d’uso.

Nel corso della serata il Comune di San Marcello Piteglio ha illustrato inoltre le linee guida del nuovo bando per la concessione dei contributi e patrocini, rivolto agli enti e alle associazioni, che ne potranno fare richiesta per le proprie iniziative; il disciplinare sarà finalizzato a una programmazione più ordinata e di qualità degli eventi, che hanno luogo sul territorio comunale, e sarà strettamente correlato all’utilizzo del marchio e alla diffusione coordinata tramite la nuova piattaforma web in corso di perfezionamento.

Per info: Ecomuseo 800 974102 - ecomuseopt@gmail.com

Fonte: Ufficio stampa

