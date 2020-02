Le truffe al tempo del Coronavirus: si fingono medici per fare un tampone. Indaga la polizia

Le truffe al tempo del Coronavirus. Spacciandosi per sanitari dell'ospedale di Careggi un uomo e una donna si sono presentati alla porta di un uomo a Firenze, con tanto di mascherina sanitaria protettiva, spiegando che erano stati incaricati di effettuare un tampone a tutti i cittadini. L'episodio è avvenuto ieri in via Bolognese. Il cittadino, però, non ha creduto a quanto dichiaravano i due e li ha invitati ad andare via, dicendo che avrebbe chiamato la polizia. I due si sono così allontanati, e la polizia è stata avvertita dell'episodio. Da quanto ricostruito si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni, ben vestito, e una donna di circa 30 anni, anche lei vestita elegantemente.

