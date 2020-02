Pediatra Anna De Simone cessa attività a Firenze

Dal 1° marzo la dottoressa Anna De Simone cesserà la sua attività come pediatra di famiglia nell’ambito territoriale di Firenze. Grazie alla disponibilità di posti per nuovi assistiti da parte degli altri pediatri titolari della convenzione nello stesso ambito territoriale, i bambini che non saranno più assistiti dalla dottoressa, potranno comunque essere seguiti da un nuovo pediatra di zona.

La scelta del pediatra è libera e per questo l’Azienda sanitaria invita le famiglie dei bambini attualmente in carico alla dottoressa De Simone, a effettuare una nuova scelta fra gli altri pediatri che hanno la disponibilità, anche nel quartiere 5 dove operava la dottoressa.

Si ricorda che il cambio medico può essere effettuato anche on line sul sito della Ausl Toscana centro, seguendo il percorso Home page/Come fare per/Come fare la scelta/Scelta on line. Il cambio pediatra può essere effettuato anche di persona presso gli sportelli dei presidi territoriali di Firenze e dell’area fiorentina.

Tutte le notizie di Firenze