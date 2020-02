Sebben che siamo donne, al teatro di Vinci serata per Giglia Tedesco Tatò

L'associazione L'acqua in gabbia vi invita sabato 7 marzo a 'Sebben che siamo donne. Serata di parole e musica' organizzata dalla Consulta delle donne di Vinci in occasione della Giornata internazionale della donna. Si tratta per l'associazione un evento particolarmente importante che si terrà alle 21 al teatro di Vinci

Giglia Tedesco Tatò, senatrice dal 1968 al 1992 eletta nel collegio di Arezzo, fu presente il 21 novembre 1991 all'inaugurazione della sede della nostra associazione.

Sabato 7 marzo Esther Basile, studiosa dell'Istituto per gli Studi filosofici di Napoli che ha curato la pubblicazione dei discorsi parlamentari di Giglia Tedesco , sarà a Vinci insieme a Vittoria Franco, filosofa e anche lei senatrice della Repubblica dal 2001 al 2008, per parlare delle battaglie e delle attività di Giglia Tedesco, di come la politica possa essere dialogo e costruzione di diritti e opportunità.

I Vincanto proporranno canti popolari, parole e musica che hanno accompagnato le lotte per i diritti, i momenti di condivisione e socialità, la vita quotidiana e che anche oggi ci parlano di comunità e voglia di vivere.

