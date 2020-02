Sostegno ai lavoratori Vibac di Vinci da PaP Empolese Valdelsa

Sostegno ai lavoratori Vibac di Vinci da Potere al Popolo Empolese Valdelsa. "Il ritiro da parte del presidente di Vibac SPA, Piero Battista, della proposta di stracciare le lettere di licenziamento e richiedere la cassa integrazione per tutti i 120 lavoratori dello stabilimento di Vinci conferma molte cose.

Tanto per cominciare l’inaffidabilità di un manager che nel giro di una settimana si rimangia la parola data ad un tavolo del Ministero dello sviluppo economico.

Ma anche l’incapacità da parte delle istituzioni - da quelle locali a quelle nazionali - a individuare una strategia in grado di risolvere, pur a breve termine, una situazione difficile frutto dei capricci padronali. E questo sia per la loro assenza, fino a quando almeno non si delineano scenari tragici all’orizzonte, sia perché ci si muove in un quadro fortemente compromesso dalle leggi antioperaie e antipopolari volute e votate da tutto l’arco parlamentare.

Non rimane che tenere duro e continuare la lotta. Una lotta che gli operai Vibac hanno cominciato e che portano avanti ormai da settimane di fronte ai cancelli della loro fabbrica. Potere al Popolo Empolese Valdelsa è con loro. Per questo domani mattina saremo di nuovo al presidio pronti a sostenerli e a metterci a disposizione".

Fonte: PaP Empolese Valdelsa