TuscanyTogether, il 2 marzo parte da Firenze la nuova organizzazione del turismo in Toscana

Parte da Firenze il nuovo modello organizzativo del turismo toscano. Con #TuscanyTogether Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Anci hanno messo a punto metodo e strumenti per collaborare a promuovere territori e destinazioni insieme a tutti gli attori della filiera. Tutti insieme si riuniranno lunedì 2 marzo al Palacongressi di Firenze, con i 28 Ambiti territoriali, per presentare la strategia di comunicazione integrata sotto lo slogan MyTuscany e per mettere a punto la nuova piattaforma di lavoro creata per organizzare e gestire le destinazioni turistiche territoriali attraverso linee guida condivise.

Si inizia alle 9,30, con l'intervento introduttivo del presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni e si chiude alle 16, con le conclusioni dell'assessore alle attività produttive e turismo Stefano Ciuoffo. Nell'arco della giornata si alterneranno la plenaria e i gruppi di lavoro tematici per fare il punto sull'offerta turistica e condividere strumenti e modalità per consolidare il lavoro di costruzione e promozione delle destinazioni.

Registrazione https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tuscanytogether-il-percorso-comune-per-il-turismo-in-toscana-91992655509

Fonte: Regine Toscana

