Volterra Mistery & fantasy 2020, tutto pronto per 'Volterra di spade'

Qual è la saga fantasy più seguita al mondo degli ultimi tempi? Qual è la città toscana che, con i suoi monumenti imponenti, i palazzi maestosi e le atmosfere un po' cupe potrebbe essere la perfetta cornice di questa storia?

Ovviamente stiamo parlando del “Il trono di Spade” e della splendida città di Volterra. Avrete già capito quindi che, per quest’anno, il tema principale della manifestazione Volterra Mistery & Fantasy, sarà il “Volterra di spade”!

La locandina della manifestazione, disegnata dai tirocinanti, Antonino Cusenza ed Gianluca Chiodi, dell'Accademia Europea dei Manga, con sede a Volterra, ritrae ad arte alcuni dei personaggi principali della saga, catapultati nella centrale Piazza dei Priori, fulcro dell’intera manifestazione.

Il Volterra Mistery & Fantasy, giunto alla settima edizione, è un evento dedicato al fumetto, all'animazione, ai giochi, ai videogiochi e all'immaginario fantasy, che si svolge a Volterra in Toscana, il 6 e 7 Giugno 2020.

Ad ingresso libero, grazie alla collaborazione del Comune di Volterra, al Consorzio Turistico Volterra Valdicecina, all'Ass. Pro Volterra, alla Cassa di Risparmio di Volterra ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra; un fine settimana all'insegna del divertimento, in una città millenaria, tra le più belle al mondo. Vi aspettiamo con tantissime sorprese per grandi e piccini.

Fonte: Ufficio Stampa

