Aereo precipita in Francia: muore giovane di Massa, unico a bordo del Piper

Un giovane di 19 anni, che viveva con la famiglia a Massa da circa 10 anni, è morto in un incidente aereo avvenuto il 26 febbraio scorso in Francia. Il ragazzo pilotava un Piper, precipitato a Corneilla del Vercol.

La polizia francese per giorni ha indagato sull'identità che è stata confermata oggi, attraverso alcuni effetti personali, dalla questura di Massa. Il 19enne era il solo a bordo dell'aereo. Secondo quanto pubblicato dalla cronaca francese il Piper PA-44/ 180 precipitato, risulterebbe essere stato rubato da una scuola di volo. L'aereo, con a bordo il giovane, avrebbe volato a quota molto bassa per circa 4 ore fino alla caduta per mancanza di carburante.

