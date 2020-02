Alloggi popolari, Fratelli d’Italia-CDX Empoli: "Assegniamoli anche a genitori separati in difficoltà"

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli presenterà per il Consiglio Comunale dell’11 marzo una proposta volta a sostenere i genitori separati nel diritto a vivere una vita dignitosa ed a vedere loro garantito il diritto di crescere i loro figli.

“Il diritto soggettivo del minore a crescere con un padre ed una madre ha carattere inviolabile e indisponibile: esso permane anche in caso di separazione dei genitori, salvo per i casi gravi e di affidamento esclusivo del minore. - afferma Andrea Poggianti, Capogruppo Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli -