Campo di atletica 'Moreno Martini', pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori

È stata pubblicata ieri (28 febbraio) la determinazione dirigenziale per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della pista e delle pedane del Campo scuola di atletica leggera comunale “Moreno Martini” per un importo complessivo di 752mila euro. Nei prossimi giorni nella sezione “Bandi e gare” del sito web del Comune e contemporaneamente sulla piattaforma START, per un periodo di 15 giorni, sarà pubblicato l'avviso e il modello manifestazione di interesse per le aziende interessate a partecipare.

I lavori che partiranno nel periodo estivo, sono stati finanziati attraverso 612mila euro erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in base ai risultati del bando Sport e Periferie 2017 e con un contributo di 140mila euro messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lucca