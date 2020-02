Concerti del 'Busoni', allo Shalom il pianoforte del talento Théo Ranganathan

Un nuovo grande appuntamento per la stagione concertistica organizzata dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Il pianoforte del giovane talento Théo Ranganathan sarà il protagonista del concerto in programma venerdì 6 marzo, alle 21, sul palco del Teatro Shalom di Empoli.

Théo è il vincitore del 57° International Piano Competition “Arcangelo Speranza” svoltosi a Taranto lo scorso mese di maggio. Ranganathan ha ventisei anni e proviene da Poitiers, in Francia. Nel 2009 ha ricevuto il primo premio al concorso Steinway & Sons a Parigi, e due anni dopo si è laureato con lode in studi musicali a Tours.

È nato in Francia nel 1993 da madre polacca e padre indiano. Ha iniziato a studiare pianoforte a sei anni al Conservatorio di Tours. Si è perfezionato all’Università di Poiters, e in seguito all’Accademia di Poznań nelle classi di Piotr Żukowski e Alicja Kledzik, con la quale frequenta ancora un dottorato. Ha ottenuto importanti riconoscimenti in numerosi Concorsi internazionali.

Assieme ai supoi fratelli, Ajay e Ravi, forma il Trio Ranganathan (Secondo Premio al Concorso di musica da camera “L. Bellan” di Parigi 2013), col quale svolge regolare attività in Europa.

IL CONCERTO – Il concerto di venerdì 6 marzo è dedicato a Franz Liszt artista ungherese. Fu uno dei grandi virtuosi del pianoforte dell'Ottocento, rivoluzionò la tecnica pianistica e il rapporto tra pubblico ed esecutore.

Gli Studi di esecuzione trascendentale rappresentano forse l’esempio più completo della ricerca lisztiana nell’ambito del virtuosismo piegato ad alti fini espressivi. La prima versione risale al 1826, quando il quindicenne autore li pubblicò come op. 1; li rielaborò nel 1837, raggiungendo livelli di difficoltà quasi insuperabili, per poi arrivare alla versione del 1851, dove anche i passaggi più ardui risultano eseguibili, e dove l’uso del pedale e l’esplorazione del timbro pianistico divengono spesso profetiche di tanto pianismo del Novecento.

Venerdì 6 marzo 2020 ore 21.00 – Teatro Shalom

THEO RANGANATHAN pianoforte

1° Premio Concorso “A. Speranza” di Taranto 2019

F. LISZT 12 Studi di esecuzione trascendentale

(1811-1886) n. 1 in do maggiore (Preludio)

n. 2 in la minore

n. 3 in fa maggiore (Paesaggio)

n. 4 in re minore (Mazeppa)

n. 5 in si bemolle maggiore (Fuochi fatui)

n. 6 in sol minore (Visione)

n. 7 in mi bemolle maggiore (Eroica)

n. 8 in do minore (Caccia selvaggia)

n. 10 in fa minore

n. 11 in re bemolle maggiore (Armonie della sera)

n. 12 in si bemolle minore (Tormenta di neve)

Biglietti

Intero € 15,00

Ridotto € 12,00 per under 26 e over 65, Soci Unicoop-Firenze

Prevendite

Libreria Rinascita – Via Ridolfi, 53 – Empoli | Tel. 0571/72746

Bonistalli Musica – Via F.lli Rosselli, 19 – Empoli | Tel. 0571/74056

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

