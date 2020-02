Coronavirus, gara Chiusi-Atletico Piancastagnaio rinviata

Il Comitato Regionale Toscana Lega Nazionale Dilettanti rende noto che a seguito della comunicazione ricevuta della Società A.S.D. Atletico Piancastagnaio e delle notizie riportate da alcuni organi di stampa relative ai casi di coronavirus accertati e riguardanti calciatori e il magazziniere della U.S. Pianese, Società con cui l’Atletico Piancastagnaio condivide l'utilizzo dello stesso impianto di gioco - chiuso temporaneamente in via precauzionale dalle Autorità locali- , la gara A.S.D. CITTA' DI CHIUSI-A.S.D. ATLETICO PIANCASTAGNAIO del 1/3/2020 - Campionato Seconda Categoria Gir. N è stata rinviata a data da destinarsi.