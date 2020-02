Coronavirus, sindaco Giglioli: "Non lasciamo spazio alla paura, bisogna essere uniti"

"L'ettetto Coronavirus si sta facendo sentire anche a San Miniato". A dirlo è, tramite un post pubblicato su facebook, il sindaco Simone Giglioli.

"Albergatori e ristoratori del territorio mi hanno confermato, purtroppo, che ci sono state alcune disdette e questo può costituire un problema per una parte dell'economia della Città, come già sta accadendo anche in altre parti d'Italia e in altri settori dove il lavoro ne sta risentendo.

Alcuni sindaci hanno avanzato proposte per aiutare la ripresa, idee concrete che prevedono l'istituzione, da parte delle banche, di un fondo di garanzia per gli imprenditori, la sospensione delle rate dei mutui, l'attivazione della cassa integrazione e la richiesta al Governo di una grande campagna promozionale per nostro Paese. Idee che condivido e sposo. Ma anche il Comune di San Miniato intende fare la sua parte: per sostenere gli imprenditori e i lavoratori del territorio che soffrono l'onda d'urto provocata dall'emergenza sanitaria del #Coronavirus, siamo disponibili ad istituire un tavolo con le associazioni di categoria e a portare avanti una campagna promozionale del territorio, per restituire ai turisti la voglia di tornare a visitare la nostra Città.

Ci sono semplici regole di comportamento da tenere presenti, grazie alle quali possiamo notevolmente ridurre il pericolo di contagiare persone che hanno un'età avanzata o significative patologie pregresse, i soggetti per i quali questo tipo di virus può essere davvero pericoloso. Per il resto della popolazione l'emergenza sanitaria ha numeri molto contenuti. Il nostro sistema sanitario ha reagito molto bene all'emergenza e tutti gli Enti stanno facendo la loro parte con grande scrupolosità". Il primo cittadino ha inoltre lanciato un'appello alla popolazione, per un ritorno alla normalità. "Vi invito quindi andare a cena in uno dei locali del territorio o pernottare a San Miniato, esattamente come facevamo fino a poche settimane fa: non lasciamo spazio alla paura e a campagne di terrore che non aiutano in nessun caso, è proprio in questo momento che abbiamo bisogno di essere uniti e non divisi".

