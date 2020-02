Festival del giallo Pistoia, il programma dell'ultima giornata

Terza e ultima giornata, domani, per il Festival del giallo. Dedicata al tema «Il personaggio ed il suo doppio: dalla letteratura alla fiction. I carabinieri e gli altri investigatori del terzo millennio», la decima edizione ha inaugurato venerdì mattina a Palazzo comunale un cartellone di oltre 30 gli appuntamenti tra letture, incontri, mostre e dibattiti, ospitati alla biblioteca San Giorgio e in altre sedi cittadine.

Ricchissima l'ultima parte del programma, con Mariolina Venezia che incontrerà il pubblico nella mattinata e gli scrittori Valerio Varesi e Giovanni Neri che interverranno nel pomeriggio. Annullato per esigenze dell'autore l'incontro con Maurizio De Giovanni. La chiusura del festival sarà affidata all'incontro con Valerio Aiolli e Lorenzo Gori.

Ecco il programma dettagliato della terza giornata.

Domenica 1 marzo si aprirà alle 10,15 nell'auditorium Terzani della San Giorgio con le premiazioni, condotte da Cristina Bianchi, dei concorsi dedicati ai giovani: quella della terza edizione del Concorso letterario «Investigatori a scuola», riservato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della provincia, in collaborazione con la Fondazione Banca Alta Toscana, e quella riguardante la prima edizione del Premio di lettura «Pinocchio-Sherlock», realizzato in collaborazione con la Fondazione nazionale Carlo Collodi e rivolto a ragazzi dai 15 ai 20 anni di età, per la quale saranno presenti in sala i tre scrittori Valerio Aiolli, Sacha Naspini e Paola Zannoner, tra i quali i giovani giurati sceglieranno il vincitore.

Alle 11 Luca Crovi interverrà in collegamento via Skype da Milano su I protagonisti nel fumetto. Alle 11,30 alla San Giorgio arriverà invece la scrittrice Mariolina Venezia per parlare di Un magistrato dalla realtà alla fiction e di Imma Tataranni, magistrato protagonista di molti libri della scrittrice di origine lucana e di una fortunata serie tv trasmessa da Rai 1. Conduce Patrizia Debicke.

Alle 12,15 Giuseppe Previti, direttore artistico del festival, condurrà I marescialli di Toscana con Fabio Baldassarri, Carlo Legaluppi e Patrizia Rasetti.

Il pomeriggio si aprirà invece in galleria centrale, dove alle 14,45 Marco Di Grazia, scrittore e sceneggiatore, interverrà sul suo libro «Cinque minuti due volte al giorno», graphic novel ispirata alla vicenda di Chet Baker in carcere a Lucca nel '60. Alle 15,30 in biblioteca arriverà Giovanni Neri, giornalista e Ufficiale superiore della Riserva selezionata dell’esercito italiano,per l'incontro Capraia Akbar: i terroristi ed il maresciallo: il tema sarà il suo romanzo «Capraia Akbar», che vede protagonisti un gruppo di terroristi islamici nascosto all'isola di Capraia e un vecchio maresciallo dei carabinieri vicino alla pensione.

Alle 16,15 Carlotta Fruttero, figlia dello scrittore Carlo, scomparso nel 2012, interverrà per un omaggio al padre tra letteratura, cinema e televisione, seguita alle 17 dal giornalista e scrittore torinese Valerio Varesi (Soneri nei romanzi e nella fiction) e alle 18 da Leonardo Gori e Valerio Aiolli (Arcieri e la storia d'Italia).

Le mostre

Saranno visibili ancora per tutta la giornata di domani le mostre ospitate nell’area espositiva della biblioteca San Giorgio, a ingresso libero.

Pinocchio ed i carabinieri è una collettiva di opere pittoriche a cura della Fondazione Collodi.

La mostra I Bastardi di Pizzofalcone consiste in una collezione di tavole a fumetti in esclusiva, gentilmente concessa dalla Casa editrice Bonelli.

Eventi collaterali

In biblioteca San Giorgio, durante il festival, iniziative collaterali, caffetteria aperta, proiezioni di film e video a tema curate da Maurizio Tuci in sala cinema.

In galleria centrale spazio ai libri degli ospiti del festival e sugli argomenti legati agli incontri, che potranno essere acquistati in un apposito stand con possibilità di firma-copie. Ci sarà anche il mercatino dell’usato Di libro in libro, curato dall’associazione Amici della San Giorgio.

Il Festival del giallo è promosso dall'associazione Giallo Pistoia Odv, dal Comune di Pistoia e dalla biblioteca San Giorgio, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Pistoia, il contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione nazionale Carlo Collodi, Fondazione Banca Alta Toscana, Giorgio Tesi Group, Cesvot, Unicoop Firenze, Conad, Bonacchi Expert di Pistoia, Mister Wizard, Elettrotecnica Agostini, Centro Orafo pistoiese e la collaborazione dell'associazione Amici della San Giorgio, associazione Centro di solidarietà, Fidapa BPW Italy sezione di Pistoia, Centro guide turismo, Ibs, Tvl, Sulla radio di tutti - web radio, Giallo d’a(mare), ristorante pizzeria Motta.

