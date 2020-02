Gestore della sala slot aggredito a Spicchio, si indaga sulla pista della faida tra rivali

Lo scorso 6 gennaio il proprietario della sala slot di via Mameli a Spicchio fu aggredito con ripetuti e violenti colpi al volto che gli ruppero gli zigomi. In un primo momento si pensò ad una rapina. In realtà dietro quel fatto ci potrebbe essere una faida tra gestori di sale slot, un avvertimento fatto ai danni del 65enne.Questo quanto riporta La Nazione.

Nell'occasione non furono presi soldi, facendo scartare agli inquirenti la pista della rapina. Difficile al momento individuare l'aggressore, nonostante le telecamere, in quanto l'uomo era parzialmente coperto. Un'indagine che potrebbe avere una dimensione ben più ampia che si estende all'intero settore. Peraltro già nel 2017 il 65enne aggredito era stato indagato in un'inchiesta proprio su irregolarità nel mondo delle sale slot. Al momento, comunque, questa è solo una pista. Continuano le indagini.

