I risultati del T.N.T. Empoli a 'La Bastia' di Livorno

Tre titoli regionali Categoria conquistati dal T.N.T. Empoli a ‘La Bastia’ di Livorno in vasca corta. Gli allievi del presidente e dt Giovanni Pistelli hanno colto il successo con Linda Caponi nei 200 stile Senior; Ester Iula sui 400 misti Juniores e Niccolò Dini nei 400 stile Ragazzi. I biancazzurri si sono poi distinti guadagnando, in totale, sette medaglie di bronzo con Andrea Zannelli nei 50 e 100 dorso Senior; con Ester Iula sui 200 misti, 200 farfalla, 400 e 800 stile e Alice Lupi nei 50 dorso in gare Juniores. I portacolori della società del parco di Serravalle hanno pure acquisito molti piazzamenti; nei Cadetti, Sofia Spinelli ha ottenuto punti in sei prove grazie all’8/o posto sui 100 dorso, al 9/o nei 50 stile e 50 dorso, al 10/o sui 200 dorso, all’11/o nei 200 stile e al 14/o sui 50 farfalla. Nella stessa categoria, Daniele Toni è poi arrivato 4/o nei 200 farfalla e 11/o sui 100 farfalla. Invece, fra i Senior, Andrea Zannelli si è classificato 4/o nei 100 stile e 5/o sui 50 stile. Da parte loro, le nuotatrici Juniores hanno inanellato discrete prestazioni con Alice Lupi 5/a sui 50 farfalla, 6/a nei 100 dorso, 7/a sui 200 dorso e 12/a nei 50 stile; Anita Mori 5/a sui 400 misti, 8/a nei 200 rana e 200 misti, 9/a sui 200 dorso, 11/a nei 100 rana e 12/a sui 100 dorso; Rebecca Bellucci 4/a nei 200 farfalla, 5/a sui 400 misti e 6/a nei 100 farfalla; Alice Lupi 5/a sui 400 misti e 11/a nei 100 farfalla; Noemi Fiaschi 7/a sui 100 rana, 9/a nei 200 rana e 10/a sui 50 rana; Giulia Gabellieri 6/a sui 100 stile e 12/a nei 200 stile; Viola Masotti 11/a sui 200 rana. Nella sessione maschile, inoltre, Kevin Cortini è giunto 7/o nei 200 farfalla, 11/o sui 200 stile e 13/o nei 100 farfalla, mentre Alessio Daini ha chiuso 6/o sui 400 stile e 10/o nei 200 stile. Per i Ragazzi, si sono messi in relativa evidenza: Anita Savino 4/a nei 200 misti, 8/a sui 100 farfalla e 11/a nei 50 e 100 stile; Matilde Milli 5/a sui 200 rana; Matteo Prislei 5/o nei 100 dorso e 200 dorso e 6/o sui 400 misti; Stefano Borzellino 14/o nei 200 farfalla e 16/o sui 100 farfalla; John Parilla 7/o nei 200 rana e 13/o sui 100 rana; Niccolò Dini 6/o nei 100 rana e 8/o sui 200 rana; Mattia Merighi 12/o nei 200 dorso e 15/o sui 400 stile; Mario Morello 8/o nei 1500 stile.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

