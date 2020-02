Il borro di Uzzano si tinge di rosso: lo stupore a Greve in Chianti

Uno strano scenario è quello che i cittadini di Greve in Chianti si sono trovati davanti questa mattina. Il borro di Uzzano, che va a congiungersi con il fiume Greve, scorreva dipinto di rosso tra gli argini. La segnalazione, apparsa su un gruppo territoriale di facebook, ha provocato stupore nella cittadinanza e sul social.

L'insolita e innaturale colorazione rossa sarebbe andata a confondersi con le acque che danno il nome al Comune, che unisce Firenze a Siena. Da quanto si apprende si tratterebbe di un 'tracciante' utilizzato in ambito idrico, finito nelle acque però in quantità superiori. Non si tratterebbe però di operazioni condotte da Publiacqua, come riportato dalla cronaca locale, poichè l'azienda utilizzerebbe colorante verde per individuare le perdite. Il Comune ha infine confermato che si tratterebbe proprio di un 'tracciante' e, una volta individuato il punto di sversamento, è stato effettuato un primo prelievo dalle acque rosse.

