Il Carnevale di Valenzatico arriva a Quarrata: ultima sfilata dei carri mascherati

Domani, domenica 1 marzo, dalle 15 alle 20 il Carnevale di Valenzatico arriva nel centro di Quarrata, per l’ultima sfilata dei carri mascherati. Dopo il successo delle prime due sfilate, svoltesi domenica 16 e domenica 23 febbraio per le vie di Valenzatico, il terzo appuntamento, come ormai da tradizione, trasloca nel cuore di Quarrata. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Quest’anno, oltre ai tanti carri mascherati sui quali potranno salire i bambini, ci sono tre nuovi spettacolari carri in concorso, che si sfidano a suon di fantastiche interpretazioni, musiche, coreografie e maschere di cartapesta: uno ha come protagonisti i famosi personaggi animati dell’era preistorica “Flistones2020”; un altro è dedicato alle stelle, al sole, e ai pianeti e ha come titolo “Ooh Cielo”; il terzo è ispirato al mondo sottomarino e ha come tema “Circo Marino”. I carri sono realizzati dalle centinaia di volontari dell’Associazione Carnevale Valenzatico. La manifestazione gode del patrocinio e della collaborazione operativa dell’Amministrazione Comunale, del contributo economico di commercianti e artigiani della frazione e della Banca Alta Toscana, ed è inserita dal 2002 nella rete dei Carnevali della Regione Toscana. Da anni collabora anche con altri Carnevali della Toscana, a partire da quello, da poco rinato, della vicina Pistoia. Caratteristica fondamentale del Carnevale di Valenzatico è la lotteria di solidarietà per il Meyer, alla quale tutti possono partecipare, acquistando uno o più biglietti (al costo di 2 euro ciascuno) nei negozi di Valenzatico, di Quarrata e non solo. L’estrazione dei biglietti della lotteria avverrà il 14 marzo, nell'ambito della tradizionale cena conclusiva del Carnevale, durante la quale sarà premiato anche il carro vincitore dell’edizione 2020.

Per permettere la sfilata dei carri saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità: in particolare, per la durata del Carnevale, sarà interdetto il transito in via Montalbano (tratto da piazza Risorgimento all'incrocio con via della Repubblica) e di via Corrado da Montemagno (tratto dall'incrocio con via Roma all'intersezione con via Giusti).

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

