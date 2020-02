Questa sera intorno alle 21 si è verificato un incidente tra due auto, tra Migliarino e Madonna dell'Acqua, nel comune di San Giuliano. Per cause ancora in corso di accertamento, le due auto si sarebbero scontrate e una sarebbe finita in un fossato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Pisa che hanno estratto due persone, affidate in seguito al personale del 118.

