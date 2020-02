Matrimonio a Castelfranco di Sotto, il sindaco Gabriele Toti si sposa

Una felice notizia è quella che arriva dal primo cittadino di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti. Il sindaco questa mattina è entrato in Comune non per le sue vesti istituzionali ma per un evento molto speciale. Toti e la futura moglie Valentina Pinori hanno depositato le pubblicazioni del loro matrimonio. È stato lo stesso sindaco ad annunciarlo tramite il suo profilo facebook.

"Chissà quante volte sono entrato nell’ufficio anagrafe. È diverso quando entri da utente. Se poi la pratica da svolgere è destinata a rimane scolpita nella mente...e magari nel cuore, lo è ancora di più.

"Buongiorno. Dovrei lasciare questo foglio..." così mi sono rivolto all'impiegato dell'ufficio dello stato civile, quando sono, o meglio siamo entrati con Valentina. E quel "foglio" non era proprio un "foglio" qualunque. Si tratta delle pubblicazioni del nostro matrimonio. Quegli atti li avevo sempre visti dal lato dell'ufficiale dello stato civile magari per qualche matrimonio che poi avrei celebrato.

Stavolta la prospettiva è ben diversa.

Già a scriverlo fa un certo effetto, e ti passano davanti agli occhi gli anni insieme, i momenti, i viaggi, le arrabbiature, magari procurate da qualche assenza per i tanti impegni. E poi...la "sopportazione" che ha messo in questi anni. Su fb mi ero dato una regola ferrea: non pubblico niente di personale. Ma stavolta una eccezione si può fare. Le pubblicazioni sono all’albo e ci prepariamo a quel giorno. Che non verrà celebrato in comune.

Come? Sarà un momento semplice fra qualche mese con pochi amici e parenti. Quando? Vabbè: basta così! Già mi trema la mano a scrivere queste poche righe".

