'Noi credevamo. Il cinema di Mario Martone", presentazione del libro al circolo Cheli di San Miniato

Continuano i “festeggiamenti” per il decennale di La conchiglia di Santiago, ancora con una serie di iniziative, spettacoli, presentazioni di libri, mostre. Ecco qui di seguito la stagione di primavera 2020 al Circolo Cheli di San Miniato, cinque interessantissime presentazioni, con le migliori forze culturali e artistiche non solo della zona, ma anche provenienti dal resto dell’Italia. Tra l’altro con la presenza di un bravo attore come Alberto Rossi, da vent’anni protagonista di “Un posto al sole”, che verrà a confermare le sue origini sanminiatesi: pronipote dell’autore del libro edito da La conchiglia di Santiago, Cornelio Rossi che era nato nella città della Rocca a fine 800.

Si comincia dunque venerdì 6 marzo, con un libro importante, come quello curato da Jaurés Baldeschi su uno dei registi più interessanti degli ultimi anni, cioè Mario Martone, direttore tra l’altro del Teatro Stabile di Roma e di Torino, ma soprattutto regista cinematografico di film come “Il giovane favoloso”, su Giacomo Leopardi, con Elio Germano magnifico interprete del poeta di Recanati.

Durante la serata sarà possibile vedere il cortometraggio di Mario Martone: "Antonio Mastronunzio, pittore sannita".

Qui di seguito la scheda del libro:

NOI CREDEVAMO. IL CINEMA DI MARIO MARTONE

a cura di Jaurés Baldeschi

Scritti di Gualtiero De Santi, Tullio Masoni, Paolo Vecchi, Adriano Piccardi, Claudia Geminiani, Adriano Piccardi, Roberto Chiesi, Andrea Mancini, Ricardo Bernini, Claudia Geminiani, Luisa Cerretto e altri

Quaderni Circolo del Cinema “Angelo Azzurro”, n.26, form. 14 x 20, ill. a colori, p.128 euro12,00, ISBN 9788897405278

Ancora un libro del Circolo del Cinema “Angelo Azzurro”, aderente all’UICC nazionale, la gloriosa unione italiana dei Circoli del Cinema, fondata nel 1951, tra gli altri da Roberto Rossellini. L’Angelo Azzurro ha in questi anni organizzato importanti cicli di film su una serie di grandi registi italiani e internazionali, costruendo ogni volta una programmazione pressoché completa su questi uomini di cinema e portandoli quasi sempre a confrontarsi con il loro pubblico di appassionati frequentatori, ma anche di semplici curiosi. In questo volume una serie di saggi inediti sul cinema di Mario Martone, senz’altro il più interessante regista della sua generazione, studiato attraverso una serie di saggi inediti di alcuni dei critici più importanti sia di cinema che di teatro, e anche con lo studio di alcuni suoi capolavori da Morte di un matematico napoletano fino al film presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, Il sindaco del Rione Sanità, che – accanto all’ottimo risultato di critica - ha vinto un prestigioso Leoncino d’oro, il premio dedicato alle generazioni più giovani e alla scuola.

JAURES BALDESCHI, allievo di Filippo Maria De Santis, prima insegnante e poi bibliotecario, fin da giovanissimo impegnato nella diffusione della cultura con particolare interesse per il cinema e il teatro, Assessore alla Cultura del Comune di Castelfiorentino dal 1985 al 1995 ha contribuito all'acquisizione pubblica del Teatro del Popolo e al suo restauro. E' stato direttore artistico del Ridotto del Teatro del Popolo dal 1995 al 2007, è il curatore delle varie monografie del Circolo del Cinema Angelo Azzurro.

