Rissa in centro storico a Prato, le immagini finiscono sui social

Questa notte, intorno alle 2, è scoppiata una rissa in via Settesoldi, nel centro storico di Prato. Alcuni giovani sarebbero rimasti coinvolti tra pugni, urla e lanci di tavolini e sedie per la strada popolata da locali.

Alcune persone presenti sul luogo avrebbero ripreso i momenti della rissa e diffuso le immagini che hanno fatto il giro sui social network. La lite, che sarebbe durata pochi minuti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbe partita da un ragazzo che avrebbe colpito due 20enni. Quel gesto ha innescato l'intervento di altre persone e creando di conseguenza due gruppi distinti, tra chi appoggiava gli aggressori e chi le vittime, coinvolgendo circa una decina di persone.

I carabinieri, una volta arrivati sul posto, non hanno trovato i protagonisti della rissa che intanto si erano allontanati ma solo un ragazzo, rimasto anche lui coinvolto, con una leggera ferita al volto.

