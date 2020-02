Savino Del Bene Volley, le partite rimandate per l'emergenza Coronavirus

La Savino Del Bene Volley comunica che le partite contro l’Imoco Volley Conegliano e la Unet E-Work Busto Arsizio precedentemente in programma per Mercoledì 26 Febbraio e Sabato 29 Febbraio e rimandate per l’emergenza Co-Vid 19 saranno recuperate rispettivamente Mercoledì 1 Aprile alle 20.30 e nel weekend tra Sabato 4 e Domenica 5 Aprile.

Per la partita contro Conegliano, in programma al PalaRialdoli, restano validi i biglietti acquistati in precedenza.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio stampa

