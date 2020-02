Scherma, la livornese Vittoria Ciampalini conquista l'argento ai Campionati Europei Giovani

Secondo posto toscano nel “sabato italiano” di Parenzo. La terza giornata dei Campionati Europei Giovani in terra croata si tinge d’azzurro, con l’Italia che conquista ben tre medaglie e tra queste c’è l’argento nel fioretto femminile individuale under20 di Vittoria Ciampalini, livornese delle Fiamme Oro, prodotto dell’Accademia del maestro Marco Vannini.

La toscana è stata sconfitta solo nel derby azzurro in finale, con il punteggio di 15-8, dalla veneta Martina Favaretto, che ha conquistato il titolo continentale in una doppietta che consacra l’Italia leader nella categoria Giovani con le sue fiorettiste.

L’inno di Mameli risuona al cielo di Parenzo sì in onore di Martina Favaretto ma quella di Vittoria Ciampalini resta una prestazione maiuscola. La livornese, dopo aver vinto per 15-6 contro la tedesca Sarah Holland Cunz, poi per 15-9 contro l’ungherese Nora Hajas ed aver superato, ai quarti, col punteggio di 15-13 la russa Alexandra Sunduchkova, si era imposta per 15-12 in semifinale sulla greca Maria-Eleni Chaldaiou, prima di ritrovarsi in finale al cospetto della compagna di Nazionale in una giornata che ha regalato all’Italia anche l’argento del romano Luca Fioretto nella sciabola maschile under20.

Fra tre giorni per la toscana neo vicecampionessa d’Europa e le altre fiorettiste azzurre appuntamento con la gara a squadre.

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI PARENZO2020 - FIORETTO FEMMINILE - Parenzo, 29 febbraio 2020

Finale

Favaretto (ITA) b. Ciampalini (ITA) 15-8

Semifinali

Favaretto (ITA) b. Corbu (Rou) 15-5

Ciampalini (ITA) b. Chaldaiou (Gre) 1512

Tabellone dei quarti

Favaretto (ITA) b. Andreyenka (Blr) 15-6

Ciampalini (ITA) b. Sunduchkova (Rus) 15-13

Corbu (Rou) b. Ricci (ITA) p.r.

Chaldaiou (Gre) b. Lawska (Pol) 15-8

Tabellone dei 16

Favaretto (ITA) b. Udovichenko (Rus) 15-10

Ciampalini (ITA) b. Hajas (Hun) 15-9

Ricci (ITA) b. Budenko (Ukr) 15-9

Tabellone dei 32

Favaretto (ITA) b. Wieczorek (Pol) 15-3

Ciampalini (ITA) b. Holland Cunz (Ger) 15-6

Ricci (ITA) b. Taranenko (Ukr) 15-12

Tabellone dei 64

Ricci (ITA) b. Castro (Esp) 15-14

Tucker (Esp) b. Memoli (ITA) 15-11

Fase a gironi

Martina Favaretto: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Marta Ricci: 3 vittorie, 3 sconfitte

Claudia Memoli: 3 vittorie, 3 sconfitte

Vittoria Ciampalini: 4 vittorie, 2 sconfitte

Classifica (62): 1. Favaretto (ITA), 2. Ciampalini (ITA), 3. Corbu (Rou), 3. Chaldaiou (Gre), 5. Sunduchkova (Rus), 6. Lawka (Pol), 7. Andreyenka (Blr), 8. Ricci (ITA).

Memoli (ITA)

Fonte: Federazione Italiana Scherma - Ufficio stampa

