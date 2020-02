Senza patente da 27 anni e alla guida sprovvisto di assicurazione: denunciato a Grosseto

Un uomo è stato trovato alla guida di una macchina sprovvista di assicurazione e con la patente revocata 27 anni fa. È successo Grosseto. L'uomo, di 72 anni, è stato fermato dai carabinieri di Cinigiano mentre percorreva la Provinciale 17.

Durante il controllo non solo è emerso che l'uomo fosse alla guida dell'auto senza assicurazione, ma che circolasse con una patente di guida Bulgara revocata nel 1993. L'uomo è stato denunciato per uso di atto falso e l'auto è stata sequestrata.

Non sarebbe la prima volta che il 72enne viene sanzionato e denunciato per reati simili. Infatti avrebbe già a suo carico ripetute infrazioni per guida senza patente e uso di documento falso e fu già denunciato dalla municipale di Grosseto nel 2018, per guida senza patente, così anche nel 2014, 2012 e 2008.

Tutte le notizie di Cinigiano