Strada chiusa in centro a Firenze, Marcheschi (Fdi): "Il Comune ha agito d'imperio"

“Clamorosa la notizia che la Prefettura di Firenze è intervenuta in merito alla chiusura mediante cancelli di via dell’Ortone, in Sant’Ambrogio, spiegando che la richiesta del Comune di valutare la chiusura è ancora all’esame del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il Comune ha dunque agito d’imperio, siamo all’ennesima dimostrazione dell’arroganza della Sinistra. Pensano di poter fare quello che vogliono. E lo fanno senza pudore ma soprattutto senza autorizzazioni fregandosene della Prefettura che è responsabile in materia -attacca il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Dicono di avere le autorizzazioni e sono stati sbugiardati, dicono di aprire porti e chiudono le strade pubbliche su raccomandazione di uno chef. È un gravissimo abuso di potere.

Ma anche una colossale figuraccia che dimostra come nei vertici del Comune alcuni si pieghino ad interessi particolari e non di tutta la città. Se invece si sono arresi nel difendere la città dal degrado e dalla criminalità e hanno deciso di chiudere le strade pericolose e degradate, le chiudano tutte. La richiesta arriva da tanti luoghi del centro storico, spieghino come mai ne accontentano solo uno e addirittura da come si legge dalla nota della Prefettura senza permessi!!!”.

Fonte: Ufficio stampa

