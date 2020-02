Vita notturna a Prato, M5S: "Ancora una volta scene da far west"

Ancora una volta siamo costretti ad assistere a scene da far west con una rissa in pieno centro storico. Nella notte del 29 febbraio ci sono stati momenti di forte tensione in Via Settesoldi tra giovani che si sono scontrati usando sedie e tavoli come armi improprie. I Consiglieri Comunali Carmine Maioriello e Silvia La Vita del MoVimento 5 Stelle hanno depositato dal 4 di Ottobre dello scorso anno una mozione all'Amministrazione Comunale per l'istituzione di una pattuglia di vigili urbani in centro storico in orario notturno nel fine settimana e nei giorni festivi, quando vi e' un forte afflusso di persone, mozione che ad oggi non è stata ancora discussa in Consiglio Comunale, il quale si è però occupato di "importanti ed improcrastinabili problematiche" come intitolare le strade cittadine o sul crocifisso nell'Aula del Consiglio.

Le tasse le paghiamo anche per questo e non si può lasciare la responsabilità della gestione dell'ordine pubblico in mano ai soli esercenti o lasciare i residenti soli a dover affrontare il problema. Il diritto al divertimento deve andare di pari passo con il diritto alla sicurezza e il dovere del rispetto delle regole. Ci auguriamo che il PD, con il Sindaco in testa, anche in seguito a questo ennesimo episodio di violenza si assuma la responsabilità di governare e di affrontare la situazione prima che diventi un'emergenza.