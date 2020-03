Addio al caporale Ivan J. Houston, tra i protagonisti della Liberazione di Lucca

Il cordoglio del sindaco Tambellini: “È stato parte di quella generazione straordinaria di uomini che con il loro sacrificio hanno riscattato l’Europa dall’orrore”

Esprimo profondo cordoglio per la morte di Ivan J. Houston, caporale nella 92ª Divisione di Fanteria “Buffalo” dell’Esercito degli Stati Uniti d’America, uno degli ultimi protagonisti diretti della campagna d’Italia nel 1944 e in particolare della liberazione Lucca, città a cui è rimasto fortemente legato tanto da tornare spesso per rinnovare la memoria di quell’impresa.

Ho avuto l’onore di riceverlo nella sua ultima visita nel settembre scorso e, sapendo quanto fosse rimasto impressionato dal nostro “Crocifisso nero”, di averlo accanto durante l’ultimo tratto della processione di Santa Croce, alla consegna del cero votivo al Volto Santo nella Cattedrale di San Martino.

Ivan J. Houston è stato parte di quella generazione straordinaria di uomini che con il loro sacrificio hanno riscattato l’Europa dall’orrore della Seconda Guerra Mondiale. Il suo racconto, le sue memorie, comprese quelle sulla segregazione razziale dei soldati di colore nell’esercito americano, sono monito ed esempio di quanto la libertà e la democrazia, oggi ritenute scontate, debbano essere protette e custodite con grande attenzione.

Il cordoglio del sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio

Si è spento nella notte a Los Angeles il grande Ivan J.Houston, il veterano di 94 anni della Buffalo Division americana che aveva contribuito alla liberazione di Lucca e del nostro territorio dai nazifascisti nel settembre 1944.

Lui, afroamericano, liberava il nostro popolo, il nostro paese insieme ad altri afroamericani. Lottavano e rischiavano la vita per la nostra libertà e lo facevano da cittadini americani che vivevano sulla propria pelle l’orrore della segregazione, la non libertà in cui li aveva di fatto relegati il loro paese.

Credo che questa sia stata la lezione più bella che ci ha regalato Houston: battersi per una giusta causa, per un diritto universale e inalienabile e farlo sempre, farlo comunque, farlo a prescindere, per te stesso e per gli altri, anche se - ingiustamente - non puoi goderne.

Da cittadina libera, da italiana, da sindaco sono onorata di aver conosciuto questo gigante. E sono fiera e orgogliosa di averlo invitato ad Altopascio, nel settembre scorso, per festeggiare insieme la Liberazione del nostro paese.

La giunta, il presidente del consiglio comunale, Sergio Sensi, l'intera amministrazione comunale, tutta la nostra comunità esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del caporale Ivan J. Houston e si stringono ai familiari e ai tanti amici in questo momento di grande dolore.

