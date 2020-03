Arco di Castruccio per i centri storici, verso una rinnovata Montopoli

Grande affluenza di pubblico all'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale " Arco di Castruccio" di Montopoli Valdarno sul tema della valorizzazione e tutela dei beni culturali e paesaggistici dei piccoli centri storici.

Presenti le autorità, rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, della Consulta di Montopoli, delle Associazioni.

Data l'importanza del tema, sono stati invitati come relatori, la dottoressa Maria Grazia Tampieri della Soprintendenza archeologia, belle arti, paesaggio di Pisa e Livorno, il prof. Silvio Ficini in qualità di storico, esperto conoscitore della storia montopolese, Antonio Guicciardini Salini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, in qualità, non solo di presidente di un'Istituzione fondamentale per il territorio, ma anche amante dell'arte e profondamente legato alle tradizioni montopolesi.

Hanno fatto i saluti la dottoressa Elisa Barani che ha ospitato volentieri una conferenza che vede oggetto dell'interesse generale tutti i più importanti beni culturali di Montopoli proprio a partire dal Conservatorio di Santa Marta, di cui è già in atto una significativa rivalorizzazione.

Interessanti tutti gli interventi che hanno inteso aprire la strada a tutta una serie di altri incontri che potranno favorire una ripresa di attenzione verso una cittadina come Montopoli Valdarno così ricca di potenzialità artistico-culturali e paesaggistiche, tanto da costituire un polo di attrazione per un turismo di qualità.

E' quanto ha inteso sottolineare Marzio Gabbanini, presidente dell'Associazione "Arco di Castruccio", che, nelle conclusioni, ha ringraziato i relatori per il loro prezioso apporto, ma soprattutto i tanti presenti per l'interesse e l'amore che evidentemente avvertono per la loro Città.

Fonte: Arco di Castruccio

