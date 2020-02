Autogru Valdarno si sposta a San Giovanni Valdarno: 5mila mq per le tue esigenze

Autogru Valdarno Di Petricca Ubaldo si rinnova ancora per garantire un servizio sempre migliore ai suoi clienti. Da marzo si trasferirà nella nuova sede di San Giovanni Valdarno in via Gadda 7/B, nella zona industriale Il Porcellino.

Autogru Valdarno di Petricca Ubaldo nasce nel 1989, grazie alla grande passione dal titolare Ubaldo Petricca, e oggi ricopre un ruolo primario nel territorio aretino, senese e fiorentino come prima azienda di servizi e noleggio del Valdarno e leader di servizi per privati ed aziende. Chi si rivolge ad Autogru Valdarno ha la certezza di essere assistito da professionisti altamente qualificati nel noleggio, in grado di assicurare un servizio specifico e diretto alle loro esigenze, sia nella scelta della macchina più adatta al tipo di lavoro, sia nell'assistenza. Il parco mezzi attualmente conta 87 veicoli, più altri strumenti e macchinari lavorativi professionali e certificati. L'utilizzo che si può fare è sterminato: si passa dal sollevamento e movimentazione merci, fino all’edilizia, dagli allestimenti di illuminazione fino alle manutenzioni stradali. E molto altro ancora.

Non solo sollevamento merci, ma anche trasporti a livello nazionale e internazionale, noleggi notturni e trasporti eccezionali. "I nostri valori aziendali sono: far felici i clienti e soddisfare le loro richieste, far crescere i collaboratori, creare benessere e ricchezza, sostenere la comunità locale e nazionale", spiegano i titolari. Tanto da avere anche aiutato i terremotati del Centro Italia con più di 40 viaggi di alimenti e materiali dal 2016 a oggi. Una vicinanza a chi si trova in situazioni di disagio che denota l'amore per la propria professione in ogni suo ambito.

Come raggiungere Autogru Valdarno

La nuova sede si trova a pochi passi dall’edicola e la piazza del mercato, è facilmente raggiungibile con qualunque mezzo. A 50 metri di distanza trovate la stazione degli autobus. La stazione ferroviaria è invece a 1 km di distanza. In auto: Autogru Valdarno dista solo 3 km dall’uscita del casello autostradale Valdarno e solo 200 m dalla strada statale che collega le province di Arezzo e Firenze, mentre siamo distanti soltanto 15 km dalla zona geografica del Chianti, 22 km da Arezzo e 35 da Firenze e Siena, con 5000 metri dedicati a te e per rispondere sempre meglio alle tue esigenze.

All'interno del magazzino troverai un ampio parcheggio gratuito, recintato e video sorvegliato a tua disposizione ed altri parcheggi pubblici anche esterni all'azienda.

I mezzi a disposizione

Non esiste compito che non possa essere affrontato con l'aiuto di Autogru Valdarno. La flotta veicolare è composta da: autogru, piattaforme aeree, piattaforme aeree semoventi, piattaforme verticali a pantografo “scissor”, piattaforme aeree cingolate ragno, autocarri per trasporto e movimentazione merci, furgoni chiusi e aperti con ribaltabile fino a 7 posti e dotati di gru idraulica, pulmini 9 posti, ponteggi, box ufficio, gruppi elettrogeni, funi metalliche, rulli trasportatori, mini betoniere, compressori, segnaletica stradale e cartellonistica, ventose, muletti elettrici e diesel, transpallet, sollevatori telescopici, mini escavatori, motocarriole auto caricanti, sabbiatrici, motoseghe e altri strumenti per il giardinaggio, carrelli saliscale porta oggetti auto caricanti, cisterne porta liquidi, trapani, paranchi, mini gru. E molto altro ancora.

Gli orari di Autogru Valdarno

I nostri orari rimangono gli stessi di sempre come riportato di seguito:

Orari Di Noleggio:

Mezza Giornata 07:00/12:00 – 13:00/18:00

Giornata Intera 07:00/18:00

Lunedì/Venerdì

Sabato Su Richiesta

Con possibilità di proroghe a richiesta mediante preventivo in base alla disponibilità del personale per: lavori notturni, Domenica, ritiro anticipato, festività, riconsegna posticipata.

Orari Di Apertura Aziendale Al Pubblico:

07:00 – 19:00

Lunedì/Venerdì

Sabato Su Richiesta

Orari Uffici:

08:00/13:00 – 15:00/19:00

Lunedì – Venerdì

Chiusura Per Ferie e Giorno Di Riposo:

Domenica – Chiuso

I contatti

Ricordandoti che per i corsi dei patentini di formazione tecnica PLE ed altri obbligatori per legge per la conduzione di piattaforme aeree e molti altri beni a noleggio, potete contattare il geometra Simone Baldi per costi, date ed informazioni generali al 340/7796691. I corsi avverranno in azienda e utilizzando i beni a noleggio.

Potrai trovarci mediante i soliti recapiti aziendali come sempre contattandoci ai seguenti numeri ed indirizzi:

055/9850366 Amministrazione, preventivi e altre pratiche

348/6601301 Ubaldo per noleggio con operatore, consulenze, preventivi e sopralluoghi

333/3320661 Andrea per Noleggio senza operatore e consulenze

info@autogruvaldarno.it

autogruvaldarno@gmail.com

amministrazione@autogruvaldarno.it

preventivi@autogruvaldarno.it

fatture@autogruvaldarno.it

autogruvaldarno.it

Social network ufficiali: Instagram, Facebook, Linkedin, Youtube, Google, Yelp



AUTOGRU VALDARNO

Nuova Sede: San Giovanni Valdarno in via Gadda 7/B, nella zona industriale Il Porcellino