Cade da 4 metri durante la simulazione di guerra, in elisoccorso a Siena

La battaglia di soft-air si è conclusa in malo modo per un 32enne ricoverato all'ospedale delle Scotte di Siena dopo alcune fratture subite dopo una caduta. Il fatto è avvenuto a Montecasale di Sansepolcro. Il soft-air è la guerra simulata con armi finte che non provocano ferite. Il giovane si è fatto male in questo frangente cadendo da 4 metri di altezza. I compagni di gioco si sono premurati di contattare il 118 per far trasferire il compagno ferito in elisoccorso a Siena.

