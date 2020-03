La Savino Del Bene Volley comunica che, a causa della sospensione dei voli tra Italia e Turchia decisa dal Governo Turco, la partita contro Eczacibasi VitrA Istanbul, in programma Mercoledì 4 Marzo alle 20.30 è stata rinviata a data da destinarsi.

La sfida del PalaEstra sarà recuperata e, tutti i biglietti già acquistati sono validi per la prossima data.

Se qualcuno volesse il rimborso, Ticketone invierà in via telematica le modalità.

Tutte le notizie di Volley