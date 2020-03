Digiuno di tre giorni per il garante dei detenuti Franco Corleone, in scadenza di mandato. Lo comincerà domani, a oltre un mese dalla fine del mandato e in coincidenza con la riunione della Commissione Affari istituzionali che avrà all'ordine del giorno proprio tale nomina, rinviata almeno due volte. Corleone non è nuovo a decisioni di questo tipo: già a ottobre dello scorso anno lo aveva fatto per "accendere i riflettori sulla situazione delle carceri toscane".