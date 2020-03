Giglioli (Lega): "Pd contro il regolamento in Consiglio, caso all'attenzione del prefetto"

Torna alla carica Susi Giglioli, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Castelfiorentino, con una nota che bacchetta il Partito Democratico e la maggioranza a supporto del sindaco Alessio Falorni. Secondo quanto affermato da Giglioli, la proposta del M5S su cestini di raccolta differenziata nel territorio è stata presentata in diversa forma ma in sostanza uguale da parte del Pd, mezz'ora prima dell'inizio del Consiglio comunale. Giglioli annuncia che porterà il caso all'attenzione del prefetto di Firenze Laura Lega.

Ecco la nota integrale.

"Credo che ciò che è avvenuto nell’ultimo Consiglio Comunale sia una brutta pagina per la rappresentanza democratica che l’organo rappresenta.

Sono certa che la norma che regola l’ammissione di un atto, presentato in tempi ristretti, alla discussione del Consiglio sia sufficiente chiara e che non lascia spazio a fraintendimenti, siamo in presenza pertanto di una forzatura.

Soprassedendo a questo episodio si creerebbe un precedente pericoloso che demanderebbe esclusivamente al Presidente del Consiglio il potere di decidere quali atti ammettere o meno alla discussione in tempi non congrui e non iscritti alla calendarizzazione già pervenuta, cosa che invece spetterebbe congiuntamente a tutti i Capogruppo.

La dinamica è già stata sottoposta all’attenzione del Prefetto e verrà discussa e approfondita nelle opportune sedi allo scopo di perseguire quella chiarezza che è determinante per lo svolgimento del dibattito istituzionale."

