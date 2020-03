Un'ora di chiusura del traffico in ambo i sensi sul ponte tra Montelupo e Capraia Fiorentina. Lo ha annunciato la Città Metropolitana per martedì 3 marzo dalle 10 alle 11. Il motivo è presto detto: l'ente sovracomunale dovrà effettuare dei rilievi con laser scanning del transitato ponte sull'Arno. La chiusura è necessaria per i lavori in sicurezza. Ciononostante sarà garantito il transito ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine.

