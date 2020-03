Secondo caso di coronavirus a Carrara, il sindaco: "Era largamente prevedibile"

Com’era largamente prevedibile anche il marito della donna di Codogno, positiva al test del corona virus, risulta contagiato. Me ne ha dato notizia questa mattina l’azienda Sanitaria Usl-Toscana Nord Ovest. La coppia, che si trova in un’abitazione situata sul nostro territorio comunale, è in buone condizioni di salute e dopo un periodo di isolamento volontario, da ieri è in quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva dell’Asl. Come è stato ribadito ieri pomeriggio nel corso della videoconferenza dell’Unità di Crisi sul CoronaVirus della Regione Toscana, al momento per la nostra città non sono previste ulteriori misure a carico della popolazione. Come sempre vi invito a alla calma e a condurre normalmente le vostre attività, tenendo conto delle misure di autotutela indicate dal ministero della Sanità e che sono pubblicate sul sito del Comune di Carrara, della Regione Toscana e dell’Azienda Sanitaria Usl Toscana Nord Ovest

Francesco De Pasquale, sindaco di Carrara

