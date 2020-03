Un 66enne è disperso in Lunigiana: era a bordo della sua canoa nel torrente Tavarone a Licciana Nardi per un'escursione quando poi il natante si è ribaltata. L'altra persona a bordo è rimasta leggermente ferita e da sola ha potuto raggiungere l'ospedale di Pontremoli. I vigili del fuoco con i sommozzatori stanno cercando il disperso, assieme ai carabinieri. Le forti piogge sarebbero state una concausa del fatto e non stanno facilitando le ricerche.

